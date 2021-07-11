Космолет с миллиардером Брэнсоном успешно вернулся на Землю

Фото: YouTubeVirgin Galactic

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте компании велась трансляция полета. За время путешествия аппарат поднялся на высоту 86 километров. Там экипаж корабля из шести человек на несколько минут оказались в невесомости.

Следующим шагом Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку к космопорту Америка (штат Нью-Мексико), откуда и стартовал. Космолет приземлился в 11:38 по времени Восточного побережья США (18:38 по Москве).

Всего экипаж был в полете около часа.

В своем полете Ричард Брэнсон опередил другого миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Его старт в космос на первом пилотируемом корабле своей компании запланирован на на 20 июля, а в путешествие бизнесмен возьмет младшего брата.

