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Наука

14:35

Гендиректор Amazon Безос анонсировал свой полет в космос

наука

Фото: instagram.com/jeffbezos

Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля планирует полететь в космос. Об этом предприниматель написал в своем Instagram.

"С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом", – рассказал Безос.

Подробностей о предстоящей экспедиции пока нет.

Известно, что на 20 июля запланирован суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами. Летательный аппарат принадлежит компании Безоса Blue Origin.

Ранее сообщалось, что организация также разыграет полет в космос на корабле New Shepard. Заявки на участие принимались до 19 мая, а победителя отбора назовут 12 июня.

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