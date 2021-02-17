Основатель Amazon стал самым богатым миллиардером

10:40
Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Глава Amazon Джефф Безос занял первое место в рейтинге богатейших людей мира. Ему удалось обогнать даже основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В тройке миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), числится также основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.
Состояние Безоса оценивается в 191 миллиард долларов, у Маска на 1 миллиард меньше, а у Гейтса насчитывается 137 миллиардов долларов. На четвертой позиции оказался глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его капитал достиг 116 миллиардов долларов.
Ранее Джефф Безос сообщил о намерении уйти с поста гендиректора и перейти на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon. Безос основал интернет-магазин Amazon в 1994 году.
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