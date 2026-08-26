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26 августа, 10:10

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В Минпросвещения РФ заявили, что серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет

Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не предвидится. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании, передает РИА Новости.

Он отметил, что многих волнуют задания экзамена, однако изменений, которые сделают экзамен сложнее или легче, не запланировано.

Ранее сообщалось, что к 2030 году Рособрнадзор планирует добавить в ЕГЭ по истории устную часть. По словам главы ведомства Анзора Музаева, уже началась разработка соответствующих моделей.

В качестве первого этапа устный экзамен по истории введут в 9-х классах, он войдет в штатный режим в 2028 году. После этого начнется работа над форматом для ЕГЭ.

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