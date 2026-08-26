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Риторика президента Финляндии Александра Стубба деградировала, а его позиция по украинским ударам – это не изменение взглядов, а деградация, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

На пресс-конференции после киевской встречи "коалиции желающих" Стубб заявил, что Украине следует наращивать удары по России, включая цели вроде складов Wildberries. Он убежден, что это единственный путь к переговорам, так как поможет "сломить" Россию.

"Стубб вообще-то пишется через "б", но такое ощущение, что произошло оглушение звука этой согласной. Это какой-то ступор, это невозможно объяснить", – подчеркнула Захарова.

По ее словам, Стубб был одним из немногих политиков ЕС, которые хорошо знали современную Россию: он регулярно приезжал в страну, поддерживал развитие региональных связей и участвовал в согласовании проектов, которые Москва реализовывала в Финляндии. Однако позже его позиция кардинально изменилась.

Дипломат добавила, что это можно назвать деградацией. При этом нельзя игнорировать, что политика Стубба нанесла Финляндии ущерб.

Слова Стубба также прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал главу Финляндии "реальным дебилом", "моральным уродом" и "дураком". Кроме того, по словам Медведева, Стубб был таким же, когда работал главой финского министерства иностранных дел.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что заявление финского лидера вызывает удивление, так как тот говорил о том, что с Москвой нужно наладить отношения.

