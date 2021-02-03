Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

01:32

Основатель Amazon Безос покинет пост гендиректора

за рубежом

Фото: EPA/TASS/MICHAEL REYNOLDS

Основатель Amazon Джефф Безос сообщил о намерении уйти с поста гендиректора. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Безос уточнил, что покинет свой пост в третьем квартале текущего года.

"Я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon", – написал основатель Amazon.

В материале уточняется, что новым генеральным директором станет Энди Джесси.

Безос основал интернет-магазин Amazon в 1994 году. 24 ноября 2017 года бизнесмен стал самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивалось в 100,3 миллиарда долларов.

Позднее самым богатым человеком на Земле был признан Илон Маск. Его финансы оценили в 188,5 миллиарда долларов. Состояние Безоса оказалось меньше на 1,5 миллиарда.

Илон Маск стал богатейшим человеком мира

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать