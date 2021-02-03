Основатель Amazon Безос покинет пост гендиректора

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Основатель Amazon Джефф Безос сообщил о намерении уйти с поста гендиректора. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Безос уточнил, что покинет свой пост в третьем квартале текущего года.
"Я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon", – написал основатель Amazon.
В материале уточняется, что новым генеральным директором станет Энди Джесси.
Безос основал интернет-магазин Amazon в 1994 году. 24 ноября 2017 года бизнесмен стал самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивалось в 100,3 миллиарда долларов.
Позднее самым богатым человеком на Земле был признан Илон Маск. Его финансы оценили в 188,5 миллиарда долларов. Состояние Безоса оказалось меньше на 1,5 миллиарда.
Илон Маск стал богатейшим человеком мира