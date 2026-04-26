Собянин: москвичи завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии

Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Соревнования проходили в Узбекистане в период с 20 по 26 апреля. В них участвовали ребята из 12 стран. Россию представили четыре человека, трое из них – учащиеся столичной школы Центра педагогического мастерства. Команду подготовили руководитель национальной сборной Галина Белякова, тренеры Евгений Шилов и Дмитрий Федоров.

По итогам олимпиады Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов выиграли золотые медали. При этом Владыко стал абсолютным победителем, получив лучшие баллы за теорию и практику, отметил мэр.

"Отличный результат! Гордимся нашими ребятами", – указал он.

По словам градоначальника, участники состязаний показали знания теории и навыки лабораторной работы. В частности, они искали ответы на вопросы по анатомии растении, зоологии беспозвоночных и позвоночных, клеточной биологии и гистологии, физиологии человека, микробиологии.

Как подчеркнул Собянин, столичные школьники регулярно достигают высоких результатов на интеллектуальных соревнованиях. Например, в 2024 году на этой же олимпиаде они завоевали 3 золотых медали и 1 серебряную. В 2025-м они получили золото, серебро и бронзу на Международной биологической олимпиаде в Филиппинах.

Ранее столичные школьники победили на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. В ней приняли участие ребята более чем из 30 государств. Россию представили 15 детей, в том числе 7 москвичей. Всего у российской команды 7 золотых и 8 серебряных медалей.