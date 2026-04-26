Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 11:01

Город

Кошачьи лемуры и кудрявые пеликаны появились на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Весной в Московском зоопарке у кошачьих лемуров на свет появилась двойня, а в центре воспроизводства редких видов животных вылупились два птенца кудрявых пеликанов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Детеныши лемуров родились у пары Барса и Алаутры 11 марта. Другие самки, живущие в этой группе, с интересом ухаживают за малышами: облизывают и удерживают их, не давая далеко уходить, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Она уточнила, что примерно до полугода детеныши преимущественно питаются материнским молоком. Однако приблизительно с 2-месячного возраста они понемногу пробуют взрослую еду.

Рацион лемуров состоит из свежих овощей и фруктов, салата, перепелиных яиц, отварного мяса, насекомых, орехов и семечек. Более того, каждый день животные получают специальные минеральные добавки.

Беременность у таких приматов длится около 135 дней. Вес детеныша при рождении составляет порядка 80–120 граммов. При этом у пары Барса и Алаутры уже не первые двойняшки: в 2024 году у них родились две самки.

Самцу Барсу 16 лет. Его привезли в Москву из Новосибирского зоопарка. Самка Алаутра же родилась в столичном зоопарке в 2018 году. Ее назвали в честь одноименного озера, крупнейшего на острове Мадагаскар. Все желающие могут посмотреть на животных в павильоне "Дом обезьян", расположенном на новой территории зоопарка.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу. В природе они обитают на юге и юго-западе Мадагаскара. Московский зоопарк принимает участие в программе по сохранению и разведению этого редкого вида.

В начале апреля также появилось потомство у молодой пары кудрявых пеликанов – Глаши и Яши. В настоящее время птенцы весят около 600–700 граммов, о них заботятся орнитологи.

Первые дни птенцов кормили 6 раз в день. Сейчас в их рацион входят измельченная свежепойманная плотва, корюшка, сельдь, карп и специализированные витамины.

Глаше и Яше по 6 лет. Они переехали в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из зоосада и спустя некоторое время образовали пару.

В центре живет группа из 10 кудрявых и 4 розовых пеликанов. Зимуют они в утепленном плавучем домике, а весной их выпускают на озеро.

Пеликаны моногамны и образуют пару на всю жизнь. С 2021 года специалисты центра реализуют программу по сохранению кудрявого и розового пеликанов.

Места гнездования пеликанов находятся на юге России – на границе Ставропольского края, Калмыкии и Ростовской области. Туда птицы прилетают в феврале–марте и строят гнезда, где откладывают яйца.

Вместе с тем весной на "Городской ферме" на ВДНХ появились на свет двое козлят. Родителями стали коза Юна и козел Викинг. В данный момент детеныши находятся под присмотром зоологов. Малыши питаются молоком матери и сеном.

Читайте также


животныегород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика