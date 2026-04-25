Двое козлят родились на "Городской ферме" на ВДНХ в начале апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Родителями стали коза Юна и козел Викинг. Сейчас их детеныши находятся под присмотром зоологов.

"Козлята черно-белого окраса родились здоровыми и крепкими. Сейчас они питаются молоком матери и их уже перевели на ароматное сено", – говорится в сообщении.

Посетители могут увидеть новых обитателей в хлеву, возле матери Юны. С отцом козлята познакомятся чуть позже.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра. Новорожденные вместе с родителями находились в служебных помещениях павильона "Террариум".

Разведение больших геррозавров в неволе является сложной задачей. Сотрудникам удалось вовремя найти яйца и поместить их в инкубатор.