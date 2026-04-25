Российско-китайский "Сад дружбы" открылся в Пекине

Российско-китайский "Сад дружбы" открыли в Пекине в рамках международной акции "Сад памяти". Об этом рассказал советник-посланник посольства России в Китае Ленар Салимуллин.

"Эти молодые саженцы будут приживаться на дружественной китайской земле как жест вечной признательности за стойкость и героизм, за радость долгожданной победы", – приводит слова дипломата ТАСС.

Участники акции высадили 10 деревьев на территории парка в восточной части китайской столицы. Кроме того, там была открыта памятная табличка с официальным наименованием сада в честь Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии.

Отмечается, что акция направлена на сохранение исторической памяти о совместной борьбе против захватчиков, укрепление гуманитарных связей и патриотическое воспитание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подтвердил, что визит Владимира Путина в Китай состоится в первой половине 2026 года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

В рамках проработки программы визита Путина в Китай Россия предложила уделить этому направлению особое внимание.