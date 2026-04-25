Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 09:40

Мэр Москвы

Собянин: горячие линии Москвы будут работать в обычном режиме в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Горячие линии городских служб будут работать в обычном режиме в майские праздники. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

"Операторы и голосовой помощник проинформируют москвичей о государственных услугах и сервисах, расписании работы городского транспорта, уточнят режим работы парковок, помогут записаться к врачу и многое другое", – отметил мэр.

Важные телефоны:

  • Единая справочная служба правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77;
  • Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53;
  • Единая медицинская справочная служба Москвы: +7 (495) 122-02-21 или 122;
  • Контакт-центр "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 и 3210;
  • Контакт-центр государственной ветеринарной службы: +7 (495) 612-12-12;
  • Горячая линия регистрации показаний индивидуальных приборов учета: +7 (495) 539-25-25;
  • Горячая линия службы технической поддержки портала mos.ru: +7 (495) 539-55-55.

Кроме того, горожане смогут в любое время воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях.

Ранее сообщалось, что график работы отделений "Почты России" изменится в майские праздники. В частности, 1-го и 9-го числа большинство отделений будут закрыты. Круглосуточные и те, что выдают заказы с маркетплейсов, продолжат работу в обычном режиме.

В свою очередь, 30 апреля и 8 мая рабочий день всех отделений будет сокращен на один час.

