Один человек погиб в ДТП на МКАД в Москве

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате ДТП на МКАД в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Дорожная авария произошла в районе съезда на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, автомобиль каршеринга врезался в отбойник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России в беседе с ТАСС уточнили, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего произошло опрокидывание автомобиля.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Предварительно, водитель "ВАЗ" столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и еще одним автомобилем – во встречном. Еще один человек был доставлен в больницу с различными травмами.