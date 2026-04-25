25 апреля, 11:49
Уголовное дело завели против водителя грузовика после ДТП в Ленобласти
Фото: MAX/"МЧС Ленинградской области"
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено против водителя грузовика после ДТП с автобусом в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчина уже задержан.
По последним данным МЧС по региону, четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии, они отправлены на стационарное лечение. Состояние еще шести пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всего в ДТП пострадали 25 человек.
ДТП с фурой и автобусом произошло в Сяськелевском сельском поселении вечером 24 апреля. В салоне автобуса находились 11 человек, из них двое погибли.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.