Уголовное дело завели против водителя грузовика после ДТП в Ленобласти

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено против водителя грузовика после ДТП с автобусом в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчина уже задержан.

По последним данным МЧС по региону, четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии, они отправлены на стационарное лечение. Состояние еще шести пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всего в ДТП пострадали 25 человек.

ДТП с фурой и автобусом произошло в Сяськелевском сельском поселении вечером 24 апреля. В салоне автобуса находились 11 человек, из них двое погибли.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.