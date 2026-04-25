Средства ПВО уничтожили за ночь 127 беспилотников над территорией РФ

Прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ ликвидированы в 14 регионах страны: в Свердловской, Челябинской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Татарстане и Крыму. Кроме того, часть БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

В Челябинской области беспилотники попытались атаковать один из объектов инфраструктуры. Российские подразделения пресекли попытку атаки, обошлось без жертв и разрушений.

В Екатеринбурге дрон атаковал многоквартирный жилой дом. На место ЧП прибыли специалисты спасательных служб, из дома эвакуировали всех жильцов.

В результате удара по дому пострадали шесть человек, один из них был госпитализирован. Погибших среди мирных жителей не выявлено. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения. С людьми работают психологи и специалисты МЧС.