Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 07:10

Происшествия

Шесть человек пострадали после удара БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Шесть человек пострадали в результате атаки украинского БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге, один из них был госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"К счастью, обошлось без жертв. На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована", – уточнил Паслер.

Спасатели эвакуировали жильцов пострадавшего дома, для них организовали пункт временного размещения. С людьми работают психологи и специалисты МЧС, на месте также продолжают работу все экстренные службы. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.

Беспилотники ВСУ атаковали Екатеринбург утром 25 апреля, в результате был поврежден один из жилых домов. В Свердловской области продолжает действовать режим "Ковер", закрыто воздушное пространство на всех высотах.

Ранее силы ПВО сбили три дрона над территорией Калужской области. При этом фрагменты одного из БПЛА незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов в Калуге. Пострадавших в результате атаки не выявлено.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

