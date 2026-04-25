Шесть человек пострадали после удара БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге

Шесть человек пострадали в результате атаки украинского БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге, один из них был госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"К счастью, обошлось без жертв. На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована", – уточнил Паслер.

Спасатели эвакуировали жильцов пострадавшего дома, для них организовали пункт временного размещения. С людьми работают психологи и специалисты МЧС, на месте также продолжают работу все экстренные службы. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.

Беспилотники ВСУ атаковали Екатеринбург утром 25 апреля, в результате был поврежден один из жилых домов. В Свердловской области продолжает действовать режим "Ковер", закрыто воздушное пространство на всех высотах.

Ранее силы ПВО сбили три дрона над территорией Калужской области. При этом фрагменты одного из БПЛА незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов в Калуге. Пострадавших в результате атаки не выявлено.