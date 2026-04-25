Жилой дом поврежден в Екатеринбурге в результате атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали Екатеринбург, в результате был поврежден один из жилых домов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На месте ЧП уже работают специалисты спасательных служб, из дома эвакуировали 50 жильцов.

В Свердловской области действует режим "Ковер", закрыто воздушное пространство на всех высотах. Средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

Ранее ПВО уничтожила три беспилотника над территорией Калужской области. Осколки одного из дронов при падении незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов в Калуге.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в Курске, где вражеский дрон упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. Обломки повредили крышу здания.