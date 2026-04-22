Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 08:19

Происшествия

Беспилотник ВСУ упал во дворе дома в Курске

Фото: 123RF.com/palinchak

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал во дворе дома в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Предварительно, дрон упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. При этом обломки повредили крышу МКД.

"К счастью, беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено", – подчеркнул Хинштейн.

Было эвакуировано 36 жильцов, включая 9 детей. В пунктах временного размещения находится 7 человек, в том числе 2 ребенка, остальные направились к родственникам. В настоящий момент на месте работают оперативные службы, о погибших и пострадавших не сообщается.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на контроле, и выразил надежду на то, что люди вернутся домой в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного над Севастополем, упали на автобус. Инцидент произошел в микрорайоне Радиогорка на севере города. Уточняется, что в автобусе маршрута № 55 разбито несколько стекол. Один из осколков пробил крышу и попал в сиденье.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика