При обрушении подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек

Фото: телеграм-канал Mash

При обрушении части жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Специалисты проводят обследование и разбор завалов. Под ними могут находиться еще 2 человека, в том числе ребенок.

Уточняется, что для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника.

Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани утром 22 апреля. Причиной этому стала атака украинских беспилотников на регион.

Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под завалов 4 человека. Кроме того, были эвакуированы жильцы уцелевших подъездов дома – для них развернули пункт временного размещения.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи.