22 апреля, 05:50

Происшествия

Обрушение подъезда в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

Фото: MAX/"МЧС России"

Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

К месту ЧП направили экстренные службы реагирования. Воздушная атака на Самарскую область продолжается.

На месте обрушения уже проводятся поисково-спасательные работы. Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под завалов четырех человек, в том числе одного ребенка.

По данным ведомства, под завалами все еще могут находиться два человека. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, спасатели продолжают разбирать завалы. Для эвакуированных развернут пункт временного размещения.

Ранее ночью средства ПВО также уничтожили пять вражеских беспилотников над морем и в различных районах Севастополя. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

