Беспилотники ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Самарской области

Минувшей ночью украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Предварительно, в результате воздушной атаки погибших и пострадавших не выявлено. На местах падения обломков БПЛА уже работают оперативные службы.

Ранее обломки дрона, уничтоженного над Севастополем, упали на автобус. Инцидент произошел в микрорайоне Радиогорка на севере города. В момент ЧП автобус стоял на конечной остановке без пассажиров, поэтому никто не пострадал.

Между тем в Брянской области мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Алешковичи. Власти региона пообещали оказать родственникам погибшего всю необходимую поддержку и помощь.