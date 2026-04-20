Российская армия за минувшие сутки уничтожила объекты энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Еще одной целью ВС РФ стали базы украинских подразделений в 147 районах и цеха по производству и подготовке к запуску беспилотников дальнего действия. Поразить их удалось с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Вместе с тем за данный период российские бойцы нанесли групповой удар по объектам, связанным с оборонно-промышленным комплексом, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые также используются ВСУ. Атака стала ответом на террористические действия Украины против гражданских объектов России.

К данной операции привлекали высокоточное оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – заключили в Минобороны.

Параллельно с этим солдаты Вооруженных сил России продолжают операции по освобождению населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Например, в конце прошлой недели подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области.

Перед этим успеха добились военные "Юга", которые в результате решительных действий отбили село Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР).