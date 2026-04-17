Российская армия взяла под контроль село Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, освобождение села произошло в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Ранее российские войска освободили населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области. Сделать это удалось также бойцам "Севера".

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах противника. В ходе операции российские военнослужащие применяли высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.

