ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые использовались в интересах противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, для проведения операции использовались высокоточное оружие большой дальности и беспилотники. Также бойцы смогли поразить объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, где производились крылатые ракеты и БПЛА.

До этого армия России нанесла групповой удар возмездия по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые использовались в интересах ВСУ. В Минобороны заявили, что атака стала ответом на террористические нападения Киева на российские гражданские объекты.

В операции военнослужащие применяли высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные дроны. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

