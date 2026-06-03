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03 июня, 08:30

Город

В центре Москвы заменят дорожное покрытие на Новой площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начался ремонт дорожного покрытия на Новой площади. Она расположена в Тверском районе, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На площади обновят более восьми тысяч квадратных метров асфальта. В работах задействовали 60 человек и 40 единиц техники. Специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, отремонтируют смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень, а также уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку.

Последний раз покрытие на Новой площади меняли в 2022 году. Срок службы асфальта – три года. Его нужно обновлять из-за образования колейности, которая может негативно отразиться на безопасности дорожного движения. Работы преимущественно проходят по ночам с частичным перекрытием дороги.

Новая площадь находится между Лубянской и Старой площадями. Там много знаковых памятников архитектуры. В их числе – Политехнический музей, храм Святого Апостола Иоанна Богослова под Вязом, торговый дом Московского купеческого общества и другие.

Кроме того, Новая площадь – часть Кремлевского кольца. В 2026 году на шести его участках также планируют заменить асфальтобетонное полотно.

Вместе с тем ремонт асфальта идет на Москворецкой набережной. Протяженность участка составляет более километра, а площадь надлежащего замене полотна – свыше 22 тысяч "квадратов". В работах задействованы 115 человек и 65 единиц техники, в том числе асфальтоукладчики, самосвалы, фрезы и катки.

"Новости дня": на Москворецкой набережной в Москве начали обновление дорожного покрытия

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