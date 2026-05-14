Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 11:41

Город

Дорожно-ремонтные работы начались на улице Ильинке в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Ремонт дорог стартовал на улице Ильинке в Москве. В рамках работ специалисты обновят около 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Одна из старейших улиц Москвы проходит от Красной площади до площади Ильинские Ворота. Ее протяженность составляет 550 метров.

Сначала специалисты выполнят фрезерование старого полотна, после чего уложат новое и нанесут разметку. Работы будут проводиться в основном в ночное время с частичным ограничением движения.

Последний раз ремонт асфальта проводили на Ильинке в рамках комплексного благоустройства в 2019 году. На улице находится большое количество уникальных памятников архитектуры, включая Старый Гостиный Двор, доходный дом Троицкого подворья и дом Московского купеческого общества.

В 2019 году здесь сделали комфортное пространство для пешеходов и автомобилистов. Воздушные линии убрали под землю, расширили тротуары и выложили их гранитной плиткой, установили фонари и разбили газон. Также специалисты обновили фасады шести зданий.

В рамках земляных работ на месте храма Николая Чудотворца "Большой Крест" в районе дома 21 нашли фундамент церкви, возведенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году. Данное место обозначили при помощи сигнации из гранитных элементов.

Ранее работы по замене асфальта начались на Третьем транспортном кольце (ТТК). Сейчас они ведутся на Тульской эстакаде и прилегающих съездах, а также в Кутузовском тоннеле. Вместе с тем планируется обновить дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту.

Ремонт дорог начался в Москве

Читайте также


городЖКХ

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика