27 мая, 09:57

Асфальтобетонное покрытие обновили на Беломорской улице в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Асфальтобетонное покрытие обновили на Беломорской улице на севере Москвы. В настоящее время специалисты завершают работы по нанесению разметки, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Площадь обновленного покрытия на участке от Проектируемого проезда № 6186 до улицы Лавочкина превысила 15 тысяч квадратных метров. В рамках работ специалисты отремонтировали более 8 тысяч квадратных метров тротуаров.

ГБУ "Автомобильные дороги" проводило работы в несколько этапов, куда вошли фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, а также укладка нового асфальтобетонного полотна.

К работам привлекли более 160 сотрудников и свыше 70 единиц техники, в том числе фрезы, катки, асфальтоукладчики, самосвалы, погрузчики и другой транспорт.

Обновление дороги было решено провести из-за изношенного покрытия и появления колейности. Ремонт проводится в ночное время с частичным перекрытием движения.

Ранее дорожное покрытие обновили на Лефортовском мосту. В работах были задействованы 55 специалистов и более 30 единиц техники – фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы. Для ускорения работ ГБУ "Автомобильные дороги" разделило их на несколько этапов.

