Дорожное покрытие обновлено на Лефортовском мосту

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На Лефортовском мосту полностью обновили дорожное покрытие. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) провели работы на участке площадью около 2 тысяч квадратных метров всего за одну ночь, передает портал мэра и правительства Москвы.

В работах были задействованы 55 специалистов и более 30 единиц техники – фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.

Для ускорения работ ГБУ "Автомобильные дороги" разделило их на несколько этапов. Сначала провели фрезерование старого покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого было уложено новое асфальтобетонное полотно и нанесена дорожная разметка, которая заняла 50 "квадратов" и включила линии протяженностью почти 152 метра.

Ремонтные работы были необходимы из-за износа верхнего слоя асфальта и образования колейности, которая могла привести к авариям и повреждениям целостности трассы. В КГХ подчеркнули, что работы проводились ночью с частичным ограничением движения.

Поддержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, отмечал ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Например, сейчас аналогичные работы продолжаются на Третьем транспортном кольце (ТТК). Всего планируется обновить четыре участка магистрали, включая Тульскую эстакаду, Кутузовский тоннель, участок от шоссе Энтузиастов до Остаповского проезда и Автозаводский мост.

