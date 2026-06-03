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Мэры польских городов Хелм Якуб Банашек и Пшемысль Войцех Бакун обратились к жителям с вопросом, стоит ли вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей". Об этом они сообщили в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Они пояснили, что такие награды должны быть основаны на честности и уважении между народами двух стран, однако прославление киевским режимом Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) ведет к уничтожению этих принципов.

Мэры двух городов отметили, что возвращение званий могло бы привлечь внимание других стран и стало бы своеобразным протестом Польши.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА" одному из центров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника. Это вызвало недовольство со стороны Варшавы.

После этого первый президент демократической Польши Лех Валенса снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать Зеленского. Он напомнил, что УПА во времена Второй мировой войны помогала нацистам устраивать этнические чистки поляков. Бывший премьер-министр страны Лешек Миллер, в свою очередь, назвал это "плевком в лицо".

Позже стало известно, что Зеленского могут лишить ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши. Совет по этому поводу пройдет 8 июня.

