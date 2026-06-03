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03 июня, 06:18

Общество

Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются в Москве 3 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в среду, 3 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 10 градусов, по области – до 8 градусов.

В предстоящие выходные, 6 и 7 июня, воздух в Москве прогреется до характерных для июля 22–25 градусов. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако общее тепло сохранится.

Лето 2026 года в столице ожидается в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура будет превышать нормальные значения, но всего на один градус. При этом москвичей ждут как резкие похолодания, так и очень жаркие дни. Таким образом проявляется глобальное потепление.

До 25 градусов тепла ожидается в Москве в выходные

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