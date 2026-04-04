ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетики

Российская армия нанесла групповой удар возмездия по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака стала ответом на террористические нападения Киева по гражданским объектам России. В операции были задействованы высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Еще одной целью ВС РФ за минувшие сутки стали объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, а также места размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников в 142 районах. Данные объекты были поражены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее стало известно, что в течение прошлой недели российские солдаты освободили семь населенных пунктов. В частности, бойцы группировки "Север" отбили Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской.

Там же солдаты "Запада" установили контроль над поселками Ковшаровка и Новоосиново, а также Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В свою очередь, военные группировки "Восток" заняли Луговское и Бойково в Запорожской области.