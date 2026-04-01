01 апреля, 13:14
ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ на добропольском направлении
Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе отражения одной из таких атак российские силы уничтожили колонну из 4 единиц техники, включая 3 боевые бронемашины и американский танк Abrams. Также ВС РФ на этом направлении ликвидировали около 30 боевиков ВСУ.
Кроме того, российские войска продолжают уверенно двигаться вперед и освобождать новые территории, отметили в оборонном ведомстве.
Ранее силы противовоздушной обороны России отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область. Всего удалось ликвидировать свыше 30 дронов в 4 городах и еще 6 районах региона. В результате падения обломков дронов повреждено 15 частных домов. Никто из местных жителей не пострадал.