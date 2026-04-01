Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе отражения одной из таких атак российские силы уничтожили колонну из 4 единиц техники, включая 3 боевые бронемашины и американский танк Abrams. Также ВС РФ на этом направлении ликвидировали около 30 боевиков ВСУ.

Кроме того, российские войска продолжают уверенно двигаться вперед и освобождать новые территории, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее силы противовоздушной обороны России отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область. Всего удалось ликвидировать свыше 30 дронов в 4 городах и еще 6 районах региона. В результате падения обломков дронов повреждено 15 частных домов. Никто из местных жителей не пострадал.

