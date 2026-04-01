Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на два муниципалитета Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум муниципалитетам Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере MAX.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали три мирных жителя. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также повреждения получили частный дом и два автомобиля.

Ранее силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА в четырех городах и шести районах Ростовской области. Всего было уничтожено более 30 дронов.

В результате падения обломков было повреждено 15 частных домов. При этом никто из людей не пострадал.

