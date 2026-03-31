Число пострадавших при атаке на здание правительства в Белгороде возросло до 3

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при ударе ВСУ по зданию правительства Белгородской области увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, за медицинской помощью обратились еще две женщины. Одна из них является сотрудником правительства, а другая – посетительницей.

Врачи городской больницы № 2 выявили у них минно-взрывные травмы и баротравмы, уточнил Гладков. Сотрудница администрации будет проходить лечение в стационаре, вторая пострадавшая – амбулаторно.

Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области 31 марта. В результате пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части. Он получил осколочные ранения ног, живота и руки. Кроме того, оказались повреждены фасад и остекление здания.

Ранее украинские дроны атаковали село Белянка в Белгородской области. В результате пострадали две мирные жительницы. Обе женщины находились в своих автомобилях во время ударов FPV-дронов. Бойцы самообороны доставили пострадавших в тяжелом состоянии в больницу.

