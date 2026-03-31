31 марта, 06:59

Происшествия

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ленобласти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке украинских БПЛА на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале MAX.

Он подчеркнул, что сейчас угрозы их жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больнице Шлиссельбурга.

Дрозденко добавил, что отражение атаки дронов на регион продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах. На данный момент всего было сбито 38 БПЛА. Были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга и в ряде зданий в поселке Молодцово.

Ранее шесть человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Мелитополь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

По информации губернатора региона Евгения Балицкого, среди пострадавших – четыре женщины и двое мужчин. В момент атаки пострадавшие оказались вблизи ее эпицентра.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

