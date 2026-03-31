Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ленобласти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке украинских БПЛА на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале MAX.

Он подчеркнул, что сейчас угрозы их жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больнице Шлиссельбурга.

Дрозденко добавил, что отражение атаки дронов на регион продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах. На данный момент всего было сбито 38 БПЛА. Были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга и в ряде зданий в поселке Молодцово.

Ранее шесть человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Мелитополь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

По информации губернатора региона Евгения Балицкого, среди пострадавших – четыре женщины и двое мужчин. В момент атаки пострадавшие оказались вблизи ее эпицентра.