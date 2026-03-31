Силы ПВО ликвидировали 17 БПЛА в небе над Ленобластью

Дежурные силы ПВО ликвидировали 17 украинских БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в данный момент идет отражение атаки дронов в портовой зоне Усть-Луга.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 58 украинских дронов над регионами России за 3 часа. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 30 марта.

Из них 32 было уничтожено над Брянской областью, 15 – над Смоленской, 5 – над Белгородской и по 2 – над Курской, Новгородской и Псковской областями.