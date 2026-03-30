Силы ПВО ликвидировали 58 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 58 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 30 марта. За это время 32 дрона было уничтожено над Брянской областью, 15 – над Смоленской, 5 – над Белгородской и по 2 – над Курской, Новгородской и Псковской областями.

До этого силы ПВО ликвидировали 102 украинских БПЛА над регионами России в ночь на 30 марта. Беспилотники были сбиты над территориями Курской, Ульяновской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Воронежской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря и Республики Крым.

Кроме того, украинские дроны атаковали предприятие в Тольятти. При этом социальные и жилые объекты в результате атаки не получили повреждения, системы жизнеобеспечения работают штатно.