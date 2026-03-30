Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 102 украинских дрона самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, беспилотники сбили над территориями Курской, Ульяновской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Воронежской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря и Республики Крым.

Минувшей ночью БПЛА атаковали Прикубанский округ Краснодара, в результате чего оказались повреждены несколько квартир в одном из жилых домов. Ранения получили трое мирных граждан, из них двое – дети.

Ранее атаке украинских дронов подверглось промышленное предприятие в Тольятти. Никто не пострадал, социальные и жилые объекты повреждены не были.

