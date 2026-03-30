Свыше 60 БПЛА ликвидировали в Таганроге и 6 районах Ростовской области

Свыше 60 вражеских беспилотников ликвидировали в ходе массированной атаки в Таганроге и 6 районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В частности, дроны сбили в Неклиновском, Миллеровском, Шолоховском, Азовском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.

Губернатор пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь в устранении последствий. После завершения работы экстренных служб администрация Таганрога начнет обход поврежденных территорий.

Массированная атака украинских БПЛА на Таганрог началась вечером 29 марта. В результате погиб один мирный житель, еще 8 получили различные травмы.

Обломками беспилотников в городе были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных жилых домов. Также повреждения получили 3 предприятия, 10 автомобилей и остекление в школе № 26.

