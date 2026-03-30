30 марта, 07:42

Происшествия

Свыше 60 БПЛА ликвидировали в Таганроге и 6 районах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Свыше 60 вражеских беспилотников ликвидировали в ходе массированной атаки в Таганроге и 6 районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В частности, дроны сбили в Неклиновском, Миллеровском, Шолоховском, Азовском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.

Губернатор пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь в устранении последствий. После завершения работы экстренных служб администрация Таганрога начнет обход поврежденных территорий.

Массированная атака украинских БПЛА на Таганрог началась вечером 29 марта. В результате погиб один мирный житель, еще 8 получили различные травмы.

Обломками беспилотников в городе были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных жилых домов. Также повреждения получили 3 предприятия, 10 автомобилей и остекление в школе № 26.

Военные группировки "Север" сбили вражеские БПЛА в белгородском приграничье

Читайте также


Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

