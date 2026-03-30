30 марта, 07:42Происшествия
Свыше 60 БПЛА ликвидировали в Таганроге и 6 районах Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Свыше 60 вражеских беспилотников ликвидировали в ходе массированной атаки в Таганроге и 6 районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В частности, дроны сбили в Неклиновском, Миллеровском, Шолоховском, Азовском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.
Губернатор пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь в устранении последствий. После завершения работы экстренных служб администрация Таганрога начнет обход поврежденных территорий.
Массированная атака украинских БПЛА на Таганрог началась вечером 29 марта. В результате погиб один мирный житель, еще 8 получили различные травмы.
Обломками беспилотников в городе были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных жилых домов. Также повреждения получили 3 предприятия, 10 автомобилей и остекление в школе № 26.
Военные группировки "Север" сбили вражеские БПЛА в белгородском приграничье