Почти 40 жилых домов повреждены после атаки БПЛА в Таганроге

В результате массированной воздушной атаки на Таганрог повреждения получили 12 многоквартирных и 27 частных жилых домов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Также обломками БПЛА были повреждены три предприятия, десять автомобилей и остекление в школе № 26. Рабочая группа в скором времени начнет обход поврежденных территорий. Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий, сообщила Камбулова.

Массированная атака украинских беспилотников на Таганрог началась вечером 29 марта. В результате ударов БПЛА погиб один мирный житель, еще восемь получили различные травмы.

Минувшей ночью атаке дронов также подвергся Прикубанский округ Краснодара. Ранения получили трое человек, в том числе двое детей. В одном из жилых домов выбило стекла в окнах нескольких квартир.