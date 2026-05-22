22 мая, 09:04

Движение поездов между Москвой и Грозным нарушено из-за подмыва моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов между Москвой и Грозным прервано из-за подмыва моста через реку Аргун, вызванного сильными ливнями. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

Движение закрыли на участке Аргун – Ханкала, уточнили в компании. В результате было принято решение о перевозке автотранспортом пассажиров прибывшей к барьерному участку электрички № 381, следовавшей из Москвы в Грозный.

В свою очередь, поезд № 382, идущий в обратном направлении, отправится в 17:24 по московскому времени со станции Аргун, также с использованием автобусного сообщения для преодоления закрытого участка.

Ранее пассажиров предупредили о корректировках в расписании ряда поездов Ярославского направления Московской железной дороги. Изменения, связанные с ремонтными работами, продлятся до 14 июня.

В частности, у некоторых составов сократилось количество остановок, а также поменялось время отправления и прибытия. Еще часть поездов, курсирующих между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом и Пушкино, были временно исключены из расписания.

