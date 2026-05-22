В Госдуме призвали усилить социальную рекламу о животных в приютах

В России нужно увеличить объемы социальной рекламы о возможности взять питомца из приюта. Инициативу высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Соответствующая идея, по словам парламентария, была озвучена во время его встречи с зоозащитниками.

"Чем больше людей будут обращать внимание на сложившуюся ситуацию, чем больше бездомных животных смогут обрести себе новую семью, тем меньше будет тех самых бездомных животных", – сказал депутат.

Реклама должна транслироваться на телевидении и в СМИ, включая региональные, поскольку у субъектов есть возможность выделить средства на такое информирование.

По мнению Нилова, широкое распространение соцрекламы, посвященной бездомным животным, сформирует в обществе гуманное отношение к ним и чувство ответственности.

"Ни в коем случае нельзя бросать, оставлять, разводить бесконтрольно. Всё это приводит к тому, что сегодняшние домашние животные завтра становятся бездомными со всеми негативными вытекающими последствиями", – заключил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить штраф для граждан за отказ от домашних питомцев. В настоящее время сумма санкции в рамках административного наказания за несоблюдение требований к содержанию животных составляет 3 тысячи рублей.

Также чиновники предложили направлять средства от этих штрафов на поддержку приютов для животных, в том числе на содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство бездомных питомцев. Такой подход позволил бы реально компенсировать последствия недобросовестного поведения владельца.