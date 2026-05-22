22 мая, 06:34

Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Москве 22 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и местами ливень, гроза и град прогнозируются в Москве в пятницу, 22 мая. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов тепла, в Подмосковье – от 26 до 30 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 14 градусов, по области – до плюс 12 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за прогнозируемого дождя с грозой. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 22 мая. Оно распространяется и на Московскую область.

В начале следующей недели в столицу придет осенняя погода. В частности, в понедельник, 25 мая, москвичей ждут кратковременные дожди. В ночное время температура составит от плюс 8 до плюс 11 градусов, а днем – плюс 12–15 градусов, что является климатической нормой сентября.

