22 мая, 03:49

Происшествия

Подросток погиб в ДТП с мотоциклом на Сахалине

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Сахалинской области"

Один подросток погиб и еще один пострадал в результате ДТП с мотоциклом в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Авария произошла на улице Центральной в селе Кировское Тымовского района. По версии следствия, неизвестный позволил подростку без водительских прав управлять мотоциклом. В результате несовершеннолетний и его знакомый попали в ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело по факту "вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее шесть человек пострадали, включая троих детей, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Зиминском районе Иркутской области. Все пострадавшие были госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Крыму. Инцидент произошел недалеко от села Геройское Сакского района. Водитель автомобиля Kia не смог справиться с управлением, съехал с полосы, после чего машина перевернулась.

