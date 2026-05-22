Подросток погиб в ДТП с мотоциклом на Сахалине

Один подросток погиб и еще один пострадал в результате ДТП с мотоциклом в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Авария произошла на улице Центральной в селе Кировское Тымовского района. По версии следствия, неизвестный позволил подростку без водительских прав управлять мотоциклом. В результате несовершеннолетний и его знакомый попали в ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело по факту "вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

