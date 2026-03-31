Силы ПВО ликвидировали 4 БПЛА в небе над Ленинградской областью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 4 украинских БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что работа ПВО в регионе в настоящее время продолжается.

Ранее дежурные силы ПВО уничтожили 58 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Атака длилась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 30 марта.

32 дрона было уничтожено над Брянской областью, 15 – над Смоленской, 5 – над Белгородской и по 2 – над Курской, Новгородской и Псковской областями.