ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом в телегам-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части. Он получил осколочные ранения ног, живота и руки. Его доставили в областную клиническую больницу.

"Повреждены фасад и остекление. Информация о последствиях уточняется", – добавил Гладков.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по белгородскому селу Белянке. В результате пострадали две мирные жительницы, которые в момент атаки находились в своих автомобилях. Женщин доставили в больницу в тяжелом состоянии.