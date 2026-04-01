15 частных домов в Ростовской области получили повреждения в результате атаки БПЛА

Дежурные силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА в четырех городах и шести районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере MAX.

По информации губернатора, всего было уничтожено свыше 30 дронов в 4 городах области: Новошахтинске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Батайске, а также в 6 районах: Неклиновском, Октябрьском (сельский), Аксайском, Красносулинском, Родионово-Несветайском и Азовском.

В результате падения обломков дронов было повреждено 15 частных домов. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Украина с помощью БПЛА атаковала здание правительства в Белгородской области. В результате происшествия пострадали 3 человека. Одна из пострадавших является сотрудником правительства, а другая – посетительницей.