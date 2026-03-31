В Кремле назвали террористическими удары ВСУ по российским объектам

Фото: depositphotos/Bumble-Dee​

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на российской территории являются террористическими. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия ведет напряженную работу по защите не только порта Усть-Луга в Ленинградской области, но и других важных объектов.

"<...> Все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак", – сказал пресс-секретарь президента России.

Он уточнил, что Москва сделает выводы и примет меры, если страны Евросоюза предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников по северо-западу РФ.

Об атаке на порт Усть-Луга стало известно 29 марта. Из-за удара там вспыхнул пожар. При этом информация о пострадавших не поступала.

В тот же день украинские БПЛА нанесли удар по промышленному предприятию в Тольятти. Жилые и социальные объекты не повреждены, среди людей раненых нет. Последствия атаки ликвидировали экстренные службы.