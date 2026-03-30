30 марта, 12:38

Происшествия

Металлургический комбинат в ЛНР получил серьезные повреждения после атаки БПЛА

Фото: 123RF.com/oscarporrasinf

Алчевский металлургический комбинат в ЛНР получил серьезные повреждения после атаки БПЛА, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в МАХ.

Он отметил, что в ночь на 30 марта республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Под ударами оказались Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа.

В результате атаки 3 сотрудника металлургического комбината получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. В настоящий момент он находится в реанимации.

Пасечник добавил, что ВСУ нанесли удар по нескольким подстанциям, из-за чего в 7 муниципальных округах произошло аварийное отключение абонентов. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов, однако энергетики приступят к восстановлению по мере возможности. Последствия атаки, в свою очередь, фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.

"Удары врага циничны и направлены только против мирных жителей, военного смысла явно не имеют. Украина бьется в агонии, теряя поддержку Запада и понимая, что на поле боя им не победить", – подчеркнул глава региона.

Он также указал, что благодаря работе ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать более серьезных последствий. Пасечник поблагодарил военных за службу.

В ночь на 30 марта ПВО уничтожили 102 украинских дрона самолетного типа. В частности, беспилотники сбили над территориями Курской, Ульяновской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Воронежской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря и Республики Крым.

Читайте также


Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

