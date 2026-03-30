Алчевский металлургический комбинат в ЛНР получил серьезные повреждения после атаки БПЛА, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в МАХ.

Он отметил, что в ночь на 30 марта республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Под ударами оказались Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа.

В результате атаки 3 сотрудника металлургического комбината получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. В настоящий момент он находится в реанимации.

Пасечник добавил, что ВСУ нанесли удар по нескольким подстанциям, из-за чего в 7 муниципальных округах произошло аварийное отключение абонентов. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов, однако энергетики приступят к восстановлению по мере возможности. Последствия атаки, в свою очередь, фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.

"Удары врага циничны и направлены только против мирных жителей, военного смысла явно не имеют. Украина бьется в агонии, теряя поддержку Запада и понимая, что на поле боя им не победить", – подчеркнул глава региона.

Он также указал, что благодаря работе ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать более серьезных последствий. Пасечник поблагодарил военных за службу.

В ночь на 30 марта ПВО уничтожили 102 украинских дрона самолетного типа. В частности, беспилотники сбили над территориями Курской, Ульяновской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Воронежской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря и Республики Крым.

