Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 апреля, 12:48

Политика

Минобороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время объявленного на Пасху перемирия совершили 6 558 нарушений режима прекращения огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинская сторона продолжила использовать беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Курской и Белгородской областях. В их воздушном пространстве были ликвидированы 11 БПЛА.

"ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", – сказано в сообщении.

Также во время объявленного перемирия украинские военные дроном повредили АЗС "Роснефть" в городе Льгове в Курской области. В этот же период ВС РФ сорвали 5 попыток выдвижения противника в районах Варачино, Новая Сечь, Кондратовка Сумской области, а также Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР).

При этом, как подчеркнули в министерстве, российские военнослужащие строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на своих позициях. После окончания перемирия они продолжили выполнять цели СВО.

Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им было предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем российским войскам поручили подготовиться к пресечению любых возможных провокаций со стороны противника. Однако президент Украины Владимир Зеленский обещал, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. При этом он также призывал Россию не наносить удары и после Пасхи.

ВСУ нанесли удары БПЛА по Белгородской и Курской областям

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика