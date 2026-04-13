Минобороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время объявленного на Пасху перемирия совершили 6 558 нарушений режима прекращения огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинская сторона продолжила использовать беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Курской и Белгородской областях. В их воздушном пространстве были ликвидированы 11 БПЛА.

"ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", – сказано в сообщении.

Также во время объявленного перемирия украинские военные дроном повредили АЗС "Роснефть" в городе Льгове в Курской области. В этот же период ВС РФ сорвали 5 попыток выдвижения противника в районах Варачино, Новая Сечь, Кондратовка Сумской области, а также Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР).

При этом, как подчеркнули в министерстве, российские военнослужащие строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на своих позициях. После окончания перемирия они продолжили выполнять цели СВО.

Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им было предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем российским войскам поручили подготовиться к пресечению любых возможных провокаций со стороны противника. Однако президент Украины Владимир Зеленский обещал, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. При этом он также призывал Россию не наносить удары и после Пасхи.

