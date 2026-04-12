Новости

Новости

12 апреля, 14:35

Политика

Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом со стороны Путина

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое представили в программе "Вести", назвал объявленное во время Пасхи перемирие гуманитарным жестом со стороны Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Пасха является святым праздником как для россиян, так и для украинцев. В связи с этим, как указал Песков, украинская сторона сообщила, что будет соблюдать условия перемирия.

Однако он напомнил, что аналогичная мера была введена и в 2025-м году, но тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз нарушали перемирие. В этот раз российский лидер обратил внимание, что военные РФ должны быть готовыми к любым провокациям со стороны противника.

После завершения перемирия спецоперация будет продолжена, уточнил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что боевые действия будут приостановлены лишь после того, как Зеленский заключит мирное соглашение с Россией. Песков считает, что соответствующее решение должен принять именно украинский лидер.

Также представитель Кремля затронул тему переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, процесс пока поставлен американцами на паузу. Песков отметил, что Россия с пониманием отнеслась к занятости США.

При этом пресс-секретарь президента РФ считает, что переговоры по достижению мира на Украине будут в любом случае очень сложными, скрупулезными и небыстрыми. Он обратил внимание, что сторонам предстоит определить все детали урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ раскрыл, что разногласия России и Украины по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах – 17–18% Донецкой Народной Республики, которую осталось освободить. По его словам, это будет означать выход на административные границы.

Представитель Кремля отметил, что об этом уже более года назад говорил Путин. Он также назвал очевидным продвижение российской армии вперед.

"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме сегодня. Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", – заключил Песков.

Путин объявил пасхальное перемирие, которое действует в период с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Поручения по прекращению огня в зоне боевых действий были направлены министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Однако в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхального перемирия. В частности, ВСУ в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии.

Атака была реализована из Покровского района в сторону населенных пунктов Гай (дважды) и села Отрадное, которое расположено Днепропетровской области. Все нападения были отражены. Кроме того, украинские военные использовали два БПЛА для нанесения удара по Курской и Белгородской областям. Из-за этого оказались ранены мирные граждане, в том числе ребенок.

При этом российские военные строго соблюдали приказ Путина о прекращении огня в зоне спецоперации. В связи с этим солдаты оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Путин объявил пасхальное перемирие до конца дня 12 апреля

